Samsung Galaxy 8 oder S8 Plus mit o2- oder Vodafone-Vertrag für 1€ - Aktuelle Tarif-Angebote bei MediaMarkt

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem günstigen Handy-Vertrag seid und vielleicht noch das Samsung S8 ins Auge gefasst habt, dann könnten wir euch an dieser Stelle weiterhelfen. MediaMedia hat derzeit besonders günstige Tarif-Verträge von o2 und Vodafone in Kombination mit dem Samsung S8 oder dem Samsung S8 Plus im Angebot.

Interessant ist an dieser Stelle vor allem der o2 Free M-Tarif, über den ihr das Samsung Galaxy S8 für einmalig 1€ erhaltet. Der Tarif, der Flat Telefonie und SMS in alle deutschen Netze mit einem Datenvolumen von satten 10 GByte bei einer Bandbreite bis zu 225 Mbit/s anbietet, kostet euch monatlich 29,99€. LTE gibt es natürlich inklusive.

Dabei ist zu beachten, dass bei Vertragsabschluss noch Kosten für den Anschluss in Höhe von 29,99€ anfallen. Dafür bekommt ihr das S8 aber ohne Versandkosten direkt nach Hause geliefert.

Samsung Galaxy S8 für 1 Euro + o2 Free M-Tarif für 1 Euro + 29,99 Euro monatlich

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis zum 25. September 2017 um 9 Uhr.