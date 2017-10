Samsung Galaxy A5 (2017) nur 269€, Samsung 40 Zoll UHD-TV - Schocktober-Angebote bei Saturn

Die Angebots-Schwemme bei Saturn stoppt noch nicht: Es gibt neue Schocktober-Angebote beim ehemaligen Geiz-Markt. Mit dabei ist unter anderem das Samsung Galaxy A5 in verschiedenen Farboptionen. Das Smartphone bietet einen 5,2 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit FullHD-Auflösung und brillanter Bildqualität. Auch die restliche Ausstattung gefällt dank flottem Octacore-SoC und 3,0 GByte RAM. Der Festspeicher fällt mit 32 GByte ebenfalls nicht zu klein aus und kann zudem via MicroSD erweitert werden. Als Betriebssystem ist Android 6.0 vorinstalliert. Alles in allem wird auch die 2017er-Inkarnation des A5 dem Anspruch des günstigen Topmodell-Ersatzes vollkommen gerecht.

Samsung Galaxy A5 (2017) Smartphone 5,2 Zoll OLED, Octacore, 3+32GB für nur 269€

Weitere Angebote:

