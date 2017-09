Samsung Galaxy J3 (2017) für 149€, Bud & Terence DVD Collection 20€ günstiger - Schocktober-Angebote bei Saturn

Wir können es nicht mehr verleugnen, der Sommer hat seine sieben Sachen gepackt und dem Herbst das Feld überlassen. Es beginnt die nasskalte Zeit, in welcher wir nicht mehr so gerne das Haus verlassen und unsere Shopping-Touren lieber am Smartphone oder dem PC erledigen.

Apropos, Smartphone! Saturn ist gerade mit den Schocktober-Angeboten frisch in den Herbst gestartet und bietet euch das Smartphone Samsung Galaxy J3 (2017) Duos für 40€ günstiger an. Für nur 149€ erhaltet ihr ein durchaus solides Mittelklasse-Gerät mit 16 GByte internen Speicher (via Micro-SD bis 256 GByte aufrüstbar), LTE, einen Quad-Core-Prozessor und Dual-SIM-Funktion. Die Frontkamera ist mit 5 Megapixeln, die Rückkamera mit 13 Megapixeln ausgestattet. Weiterhin hat das Handy Android 7.0 an Bord und steht in drei verschiedenen Farben zur Auswahl.

Samsung Galaxy J3 (2017) Duos, 16 GB, 5 Zoll, LTE, Farbe: Blau, für nur 149 Euro

Weitere Schocktober-Angebote bei Saturn

In den weiteren Schocktober-Angeboten sind zudem noch ein Roccat In-Ear-Headset, Kopfhörer und eine Cybershot Digitalkamera von Sony und diverse Blu-rays und DVD-Boxen von Bud Spender und Terence Hill zu finden. Doch es gilt: schnell sein, die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht (Das Acer Notebook Aspire ES 15 für 599€ ist bereits schon kurz nach dem Start der Aktion ausverkauft)!

Alle Schocktober-Angebote bei Saturn

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis zum 10. Oktober 2017 um 9 Uhr oder solange der Vorrat reicht.