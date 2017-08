Samsung Galaxy Note 8 - Ab Mitte September für 1.000 Euro?

Nach Samsungs Akku-Debakel beim Galaxy Note 7 im letzten Jahr, das schließlich aufgrund von Brand- und Explosionsgefahr zur Einstellung des großen Smartphones (beziehungsweise Phablets) geführt hat, steht die Präsentation des Nachfolgers Galaxy Note 8 kurz bevor: Am 23. August ist es in New York soweit.

Laut Branchenkenner und Blogger Evan Blass, der über den Twitter-Account »evleaks« immer wieder Details zu kommenden Smartphones veröffentlicht, kommt das Galaxy Note 8 bereits kurze Zeit später in den Handel, genauer gesagt am 15. September. Zum Preis machen schon seit längerem Gerüchte die Runde, demnach wird das Note 8 etwa 1.000 Euro kosten.

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, darf man gespannt sein, wie erfolgreich das Galaxy Note 8 in Anbetracht des relativ hohen Preises und der negativen Geschichte des Vorgängers sein wird. Zum Marktstart des Galaxy Note 7 lag dessen Preis mit 849 Euro ein gutes Stück niedriger.

In Bezug auf Apples neues iPhone 8, das die 1.000-Euro-Grenze selbst beim günstigsten Modell überschreiten könnte, gibt es bereits Diskussionen darüber, ob solche Preise potenzielle Käufer abschrecken würden.

Note8 pre-orders from Samsung (starting 8/24) come with a 256GB microSD card plus choice of convertible wireless charger or 360 cam.