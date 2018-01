Auf dem Mobile World Congress 2018 in Barcelona, der am 26. Februar beginnt, wird Samsung seine neuen Smartphone-Flaggschiffe Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus vorstellen. Das hatte das Unternehmen vor einigen Tagen bereits durch DJ Koh, den Präsidenten der Mobil-Sparte, bestätigt.

Inzwischen gibt es aber auch schon fast alle Details zu den neuen Smartphones Im Internet zu finden, auch wenn natürlich offizielle Informationen erst auf dem MWC zu erwarten sind.

Zwei Modelle, Snapdragon und Exynos

Das Samsung Galaxy S9 soll einen 5,8 Zoll großen, gekrümmten AMOLED-Bildschirm besitzen, das Galaxy S9 Plus ist 6,2 Zoll groß. Auch beim Arbeitsspeicher unterscheiden sich die beiden Modelle: 4 GByte RAM für das Galaxy S9 und 6 GByte RAM für das Galaxy S9 Plus. Der interne Speicher soll 64 und 128 GByte groß sein. Wie üblich wird Samsung in manchen Märkten einen Qualcomm-Prozessor verbauen, dieses Mal den Snapdragon 845.

In Europa dürfte wieder ein hauseigener Exynos-SoC in den Geräten stecken. Zu den weiteren Features gehören LTE mit theoretisch bis zu 1,2 Gbps, ein Fingerabdruck-Scanner auf der Rückseite, eine Dual-Kamera mit vermutlich 12 Megapixeln, USB-C, ein Kopfhöreranschluss, drahtloses Aufladen, Schutz vor Wasser und Staub nach IP68, ein eingebautes UKW-Radio, der KI-Assistent Bixby und eine aktualisierte Dex-Docking-Station.

Preise und Veröffentlichungstermin noch unbekannt

Laut The Inquirer zeigt ein Foto einer vermeintlichen Verpackung auch noch, dass die Kameras auf der Rückseite Aufnahmen in Super-Zeitlupe beherrschen, die Front-Kamera Selfies mit 8 Megapixeln aufnimmt und dass ein Iris-Scanner vorhanden ist. Auf dem Mobile World Congress wird Samsung dann auch den genauen Veröffentlichungstermin und natürlich die Preise für die neuen Modelle nennen.