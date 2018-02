Samsung wird in weniger als drei Wochen seine beiden neuen Smartphones Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus auf einem Unpacked-Event vorstellen. Die letzten Gerüchte zu den Smartphones enthalten viele Hinweise darauf, dass Samsung mehrere Verbesserungen durch leistungsfähigere Komponenten vorgenommen hat, sich aber trotzdem stark an den Vorgängern orientiert.

Die beiden Modelle sollen sich dieses Mal aber deutlicher und nicht nur durch die Bildschirmgröße unterscheiden. So wird das Galaxy S9 Plus 6,0 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz bieten, das kleinere Galaxy S9 besitzt 4,0 GByte RAM und 64 GByte internen Speicherplatz.

Dual-Kamera nur für das Plus-Modell

Weitere Unterschiede machen nun auch die vermutlich offiziellen Renderbilder des Samsung Galaxy S9 und Samsung Galaxy S9 Plus deutlich, die der bekannte Leaker Evan Blass veröffentlicht hat. Ein Bild zeigt die beiden Smartphones von vorne und macht deutlich, dass das Design nicht mehr ganz so randlos wirkt wie bei den S8-Modellen.

Das soll daran liegen, dass die Krümmung an den Seiten nicht mehr so stark ausfällt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Modellen ist aber auf der Rückseite zu sehen, denn nur das größere Samsung Galaxy S9 Plus wird eine Dual-Kamera besitzen.

Senkrechte Elemente auf der Rückseite

Außerdem sind bei beiden Modellen die auf der Rückseite angebrachten Elemente nun senkrecht und nicht, wie beim Galaxy S8, waagrecht angeordnet. Der Fingerabdruck-Scanner befindet sich am unteren Ende der Reihe.

Weitere Neuerungen, die so bisher wohl noch nicht bekannt waren, sind die Selfie-Kameras an der Vorderseite, die bei beiden Modellen mit 8 Megapixel auflösen und am unteren Rahmen befinden sich nun Stereo-Lautsprecher.

Die offizielle Vorstellung des Samsung Galaxy S9 (Plus) findet am 25. Februar 2018 statt, der Verkauf soll laut Even Blass am 16. März 2018 starten - dem Datum auf den Bildschirmen der Produktbilder.