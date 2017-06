Als Shooter-Fans kann man sich über Spielemangel derzeit wirklich nicht beklagen und auch auf der kommenden E3 2017 haben die Spielehersteller wieder einige echte Schmankerl im Gepäck. Von den folgenden fünf Ballerspielen ist jetzt schon klar, dass sie auf der Messe zu sehen (und zu spielen) sein werden, sodass unser Vor-Ort-Team in LA eine ganze Wagenladung neuer Eindrücke und Infos wird sammeln können.

Besonders großartig: Alle fünf Spiele legen ganz unterschiedliche Schwerpunkte und bedienen damit verschiedene Geschmäcker und Spielertypen. Nur eins haben alle gemeinsam, nämlich jede Menge bleihaltige Gefechte ... nun gut, zumindest laser-bleihaltige Gefechte.

Und falls wider Erwarten doch nichts für Ihren Geschmack dabei ist, schauen Sie doch mal in unser Video über zehn zu erwartende Neuankündigungen auf der E3 2017 rein.

Der Story-Shooter - Far Cry 5

Kurz vor der E3 2017 enthüllt, sorgt Far Cry 5 vor allem durch sein Setting für Aufsehen. Erstmals ballern wir nämlich in den USA und bekämpfen in einer fiktiven Gegend des Bundesstaats Montana eine gewalttätige Sekte. Kontroverser Stoff, der sicher für eine coole Story taugt. Gespannt sind wir natürlich auch, ob der Sektenführer Joseph Seed in punkto Charisma an Vaas Montenegro und Pagan Min heranreicht.

Aber auch auf der Gameplay-Seite gibt's spannende Fragen, die auf der E3 aller Voraussicht nach beantwortet werden. Etwa, wie sich die neuen Luftkämpfe steuern, wie der Charaktereditor aussieht und wie gut sich die Kampagne von Far Cry 5 im Koop spielt. Bisher war der Modus für zwei Spieler ja stets auf Nebenmissionen beschränkt, das wird sich jetzt ändern.

