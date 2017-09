SciFi-Horror Nightflyers - Neue Serie von Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin in Arbeit

Wer meint, die Erfolgsserie Game of Thrones ist die erste Verfilmung von George R.R. Martins Werken, der irrt sich gewaltig.

Schon seine Science-Fiction-Novelle Nightflyers aus dem Jahr 1980 wurde sieben Jahre später zu einem gleichnamigen Kinofilm adaptiert. Jedoch fand der Film von Regisseur Robert Collector damals keine große Kinoauswertung und kam in Deutschland direkt ins Heimkino.

Syfy verfilmt Nightflyers als Serie

Jetzt plant der US-Sender Syfy mit einer Neuverfilmung der Kurzgeschichte - diesmal als mehrteilige TV-Serie, bestätigte Martin über seinen Blog.

Dabei basiert die Serie mehr auf dem Kinofilm als auf der ursprünglichen Geschichte. Das liegt vor allem daran, dass hinter der neuen Serie das Team des Films steht, allen voran Robert Jaffe als Autor und Produzent des Films und der künftigen Serie.

Die Pilotfolge wird jedoch Jeff Buhler (The Midnight Meat Train) schreiben, die Regie führt Mike Cahill (I Origins, Another Earth). Als Showrunner ist Dan Cerone (Blacklist, Mentalist) an Bord.

George R.R. Martin als Verfasser der Vorlage gehört jedoch nicht zum Produktionsteam der Serien, da er mit dem Sender HBO für den Serienhit Game of Thrones und die geplanten Ableger-Serien vertraglich gebunden ist.

Bringt Netflix Weltall-Horror nach Deutschland?

Der Film sowie die Story wird als Science-Ficiton-Horror beschrieben. Die Handlung folgt einem Raumschiff mit einer Gruppe von Astronauten, die auf ihrer Expedition durchs Weltall auf ein geheimnisvolles Raumschiff einer außerirdischen Spezies stösst.

Neusten Informationen nach verhandelt Syfy derzeit mit Netflix über die internationalen Rechte. Demnach könnte die neue SciFi-Serie Nightflyers über Netflix auch nach Deutschland kommen, ähnlich wie schon die erfolgreiche Serie The Expanse von Syfy.

Weitere TV-Serie in Arbeit: Wild Cards

Derzeit befindet sich mit Wild Cards bereits eine weitere Serien-Adaption von George R. R. Martin in Arbeit. Weitere Details dazu gibt es aber noch nicht.