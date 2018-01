Lange hat es gedauert, nun nähert sich die Veröffentlichung des Piratenabenteuers Sea of Thieves, welches bei Rare (Banjo-Kazooie, GoldenEye 007) entsteht. Bevor das Spiel am 20. März für jeden erhältlich sein wird, geht es ab dem 24. Januar um 13 Uhr deutscher Zeit erst einmal in die geschlossene Beta. Fünf Tage lang dürfen sich Vorbesteller des Spiels austoben, bevor sie am 29. Januar um 9 Uhr wieder endet.

Das Spiel wird dabei nicht vollständig freigeschaltet. Stattdessen haben die Beta-Spieler Zugang zu einer Auswahl dessen, was die finale Version bieten wird. Eine große Portion der Inhalte der endgültigen Launch-Fassung will Rare zurückhalten und erst ab dem 20. März zur Erkundung freigeben.

Um an der Beta teilzunehmen muss man Sea of Thieves vorbestellen oder sich für das Sea of Thieves Insider Programm angemeldet haben, was bis zum 1. Dezember 2017 möglich war.

Auf dem PC benötigt man zum Spielen der Beta zudem einen Xbox Live Account. Konsolenspieler müssen zusätzlich eine Goldmitgliedschaft abgeschlossen haben, da es sich um einen reinen Online-Titel handelt.

Ein NDA bzw. Embargo gibt es übrigens nicht, Gameplay aus der Beta darf also auf Twitch, YouTube & Co. hochgeladen werden. Das Teilen von Eindrücken aus der Beta ist aber nicht nur ausdrücklich erlaubt, die Entwickler geben bekannt, dass sie die besten Beiträge auch auf Facebook, Twitter und der Sea-of-Thieves-Webseite verewigen wollen.

Unter folgendem Link könnt ihr den Closed Beta Client für Sea of Thieves herunterladen.