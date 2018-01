Release the Kraken! Allem Anschein nach, könnten Spieler von Sea of Thieves in der fertigen Version auf Riesenkraken treffen. Hinweise auf ein entsprechendes Feature fand der Reddit-Nutzer m4rx in den Dateien der Beta.

Tentakelmonster und Harpunen

In den Spieldateien der Beta gibt es neben denen, die die Beta wirklich braucht, auch einige, die auf zukünftige Features hindeuten. Beispielsweise kann man Prototyp-Animationen zum Kraken finden. Dieses Riesenmonster scheint in der fertigen Version Spieler mit seinen Tentakeln greifen und dann fressen und ausspucken zu können.

Ebenfalls gibt es Hinweise und Details zur Anpassung des eigenen Schiffes. Man wird, den gefundenen Dateien nach zu urteilen, unter anderem die Kanonen, die Ankerwinde und das Schiffsrad ändern können. Außerdem scheint es eine Harpune zu geben, mit der man möglicherweise den bereits genannten Kraken bekämpfen kann.

Meerjungfrauen als Gegner?

Ebenfalls interessant sind die Meerjungfrauen. Denen kann man in der Beta bereits begegnen. Da scheinen sie jedoch sehr nett zu sein: Immerhin teleportieren sie einen zum Schiff zurück, sollte es sinken. In den Dateien sind sie jedoch als Gegner klassifiziert.

Es ist zu beachten, dass Entwickler oftmals auch gestrichene Features in den Dateien lassen. Es gibt also keine Garantie dafür, dass die genannten Spielelemente wirklich im fertigen Spiel auftauchen.

Die Beta von Sea of Thieves läuft, dank einer Verlängerung, noch bis zum 31. Januar.

