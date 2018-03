Der sagenumwobene schreckliche Krake sucht die Träume von Piraten in Sea of Thieves heim, handelt es sich bei dem Boss-Monster doch um die vermutlich größte Bedrohnung für die eigene Brigg samt Crew. Noch sind Geschichten von Begegnungen mit der riesigen Meeresbestie aber nicht mehr als Seemannsgarn, denn in der Beta war der Kraken noch nicht mit dabei.

Jetzt gewährt Entwickler Rare einen sehr kurzen Blick auf, nun ja, einen Teil des ominösen Kraken beim Angriff auf ein Piratenschiff. Zumindest glauben wir das, offengestanden sind wir nicht sicher, ob wir nicht einfach nur Salzwasser ins Auge bekommen haben. Aber schaut selbst:

Übrigens stellte jüngst ein Stuntman einen neuen Weltrekord im Aus-der-Kanone-geschossen-werden auf - das Spektakel war eine Promoaktion. Wenn ihr überlegt, ob Rares Piratenabenteuer das Richtige für euch ist, kann euch unsere ausführliche Preview zu Sea of Thieves bei der Entscheidung helfen.

Sea of Thieves erscheint in fünf Tagen, also am 20. März 2018, für Windows 10 und Xbox One.

Sea of Thieves - Screenshots ansehen