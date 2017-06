Die Veröffentlichung von Sea of Thieves verschiebt sich. Das hat der Entwickler Rare im Rahmen der Pre-E3-Pressekonferenz von Microsoft bekannt gegeben. Statt noch 2017 erscheint das Multiplayer-Piraten-Spiel nun erst Anfang 2018.

Zusammen mit der Ankündigung der Release-Verschiebung haben die Entwickler auch ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Zu sehen gibt es einige Kernelemente des Spiels, darunter das Looten von Schätzen in Höhlen, Kämpfe gegen Skelette und Musketen-Kämpfe auf der Flucht.

Dabei wird einmal mehr deutlich, dass Teamwork in See of Thieves groß geschrieben wird: Während einer der Spieler die erbeutete Schatzkiste trägt, müssen ihn seine Mitstreiter vor den herannahenden Skeletten beschützen. Ein weiterer Spieler blieb derweil auf dem Schiff zurück, um andere Schatzsucher abzuwehren.

Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der Microsoft-E3-Konferenz

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017

Sea of Thieves - Screenshots ansehen