Seagate externe 1TB Festplatte STEA1000200 für 42€ - Angebote im Saturn Super Sunday

Am Wochenende ist es meist soweit: Man hat Oma & Opa zu Besuch oder ist bei den Eltern eingeladen und soll am besten gleich die letzten Fotos aus dem Urlaub oder die der Kinder vorzeigen. Da wir Fotos aber heutzutage kaum noch ausdrucken lassen, sondern fast ausschließlich digital in einer Cloud lagern, kann das oft zu einem Problem werden.

Um die eigene Verwandtschaft aber zufriedenzustellen, kann eine externe Festplatte Abhilfe schaffen. Schließt man diese einfach an den Laptop, die Konsole oder den modernen Smart TV an, steht der Diashow nichts mehr im Wege. Die externe Festplatte STEA1000200 bietet mit 1 TByte Speicher genug Platz für tausende Fotos, außerdem können hier auch Spieldateien oder Programme zwischengelagert werden. Die Festplatte eignet sich auch perfekt als Speicher-Erweiterung für die Xbox One. Die Übertragung der Daten erfolgt über die USB-3.0-Schnittstelle besonders fix.

Wer Sorge um seine Daten hat, darf sich zudem über die Seagate Recovery Services freuen, dieser Datenrettungs-Service liegt der Platte kostenlos für zwei Jahre bei. Die Seagate-Festplatte erhaltet ihr nur am Saturn Super Sunday für 41,99€ (anstatt 59,99€).

