Eine durchaus interessante Kooperation entsteht gerade zwischen Sega und Retro-bit. Die Unternehmen wollen klassische Sega-Hardware-Accessoires auf moderne Plattformen bringen, so eine Bekanntgabe auf Twitter und der offiziellen Webseite von Retro-bit.

Proud to announce an official collaboration with @SEGA to bring you new accessories for the Sega Genesis, Sega Saturn, and Sega Dreamcast!



