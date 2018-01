Demos haben ja schon seit einigen Jahren keine Hochkonjunktur mehr. Trotzdem waren die Entwickler hinter Seven: The Days Long Gone gnädig und haben auf Steam und GOG eine Ausprobierversion veröffentlicht. Wer sich danach für den Action-RPG-Schleich-Mix im Cyberpunk Setting entscheidet, bekommt den Titel aktuell auf GOG für einen Rabatt von 30 Prozent (rund 21 Euro).

In Seven spielt man Meisterdieb Teriel, der nach einem missglückten Raubüberfall auf einer Gefängnisinsel landet. Von dieser möchte er natürlich schnurstracks entkommen und greift dazu auf ein Arsenal verschiedener Fähigkeiten zurück. Von erkletterbaren Umgebungen, Verkleidungen oder dem offenen Kampf stehen Teriel einige Wege zur Verfügung, um sein Dasein als Gefangener ein Ende zu setzen. Im GameStar-Test überzeugte das Schleichspiel durch eine stimmungsvolle, frei erkundbare Spielwelt und spannende Spielmechaniken.