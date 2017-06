Shadow of the Colossus - HD-Remake des Playstation-Klassikers vorgestellt

Sony hat während der E3-Pressekonferenz ein PS4-Remake mit erstem Gameplay zum Team-Ico-Klassiker Shadow of the Colossus gezeigt. Das hochgelobte Action-Adventure wird von Bluepoint Games entwickelt, die bereits für die Uncharted: The Nathan Drake-Collection verantwortlich zeichnen.

Das PS4-Remake zu Shadow of the Colossus soll 2018 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht.

Shadow of the Colossus wurde 2005 als eines der letzten großen PS2-Titel erstveröffentlicht und kam 2011 in der Ico & Shadow of the Colossus Collection bereits in einer HD-Remaster-Version für die PS3 auf den Markt, die ebenfalls bei Bluepoint Games entstand.