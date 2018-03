Das neueste Abenteuer von Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, erscheint offenbar bereits am 14. September 2018. Das verrät zumindest ein Leak, der von Square Enix eigener Spiele-Homepage stammt.

Eigentlich wird auf tombraider.com lediglich der Reveal des Spiels am Donnerstag, den 15. März um 14 Uhr angekündigt. Der Twitter-User Nibellion hat allerdings ein wenig genauer hingeschaut und im Quellcode der Webseite eine äußerst interessante Zeile gefunden:

"Shadow of the Tomb Raider ist der Höhepunkt der Herkunftsgeschichte von Lara Croft. Erhältlich am 14. September 2018."

Damit steht also nicht nur das Erscheinungsdatum des Spiels fest, sondern auch, dass die Reboot-Trilogie mit Shadow of the Tomb Raider vorerst beendet wird.

Shadow Of The Tomb Raider will be launched September 14th, lol pic.twitter.com/EJAiNbVWxH — Nibel (@Nibellion) March 14, 2018

Keine Konsolenexklusivität für das neue Tomb Raider

Weitere Codezeilen besagen außerdem, dass das Spiel sowohl für PlayStation 4, als auch Xbox One und PC erscheinen wird und zwar offenbar zeitgleich. Anders als bei dem Vorgänger Rise of the Tomb Raider ist also mit keinerlei Konsolenexklusivität zu rechnen.

Am 27. April soll zudem ein kompletter Reveal des Spiels stattfinden. Wir nehmen deshalb an, dass es am morgigen 15. März nur eine offizielle Bestätigung des Spieltitels, des Release-Termins und möglicherweise einen ersten Trailer gibt. Auf richtige Gameplay-Szenen müssen wir aber wohl noch einen Monat länger warten.

Mehr zum Spiel: Erster Leak zeigt Logos und Artwork von Shadow of the Tomb Raider