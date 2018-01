Schon länger mit dem famosen Shadow Tactics: Blades of the Shogun geliebäugelt? Bis zum Freitag, den 19. Januar gibt's den Taktik-Überraschungshit bei Steam für 20 Euro - also um 50 Prozent reduziert. Zuschlagen lohnt sich: Shadow Tactics ist ein Fest für jeden Fan von Commandos und alle, die sich heimtückisch fiese Taktik begeistern können.

Wir steuern ein Team aus fünf Ninjas und Samurai durch feindliche Festungen, besetzte Dörfer und umkämpfte Schlachtfelder. Wie früher in Commandos müssen wir dabei um jeden Preis feindlichen Sichtkegeln ausweichen und die Fähigkeiten unseres Teams kreativ nutzen, um Feinde aus den Schatten zu erledigen.

Warum uns das genauso begeistert hat wie früher Commandos, lest ihr in unserem Test zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Übrigens: Wer seine Ninja-Krieger lieber etwas actionlastig hat, dem können wir auch Nioh ans Herz legen, eine gute Mischung aus Stealth und Kampf bietet Mark of the Ninja. Mehr Strategie gefällig? Dann wäre Total War: Shogun 2 vielleicht etwas.