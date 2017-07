Rick Ellis hat in der Spielebranche bereits einige Spuren hinterlassen. So war er nicht nur Chef von Monolith Productions (F.E.A.R. 2) und bei ArenaNet (Guild Wars 2) tätig, sondern gilt auch als Erfinder und leitender Entwickler der Online-Plattform Steam. Mittlerweile hat Ellis ein eigenes Studio gegründet - Sharkbite Games.

Wie aus einem aktuellen Bericht von GeekWire hervorgeht, hat das gerade mal achtköpfige Team vor kurzem eine Finanzspritze in Höhe von 1,25 Millionen Dollar von Firmen wie SWAN Venture Fund, Alliance of Angels und Puget Sound Venture Club erhalten, um an mehreren Projekten arbeiten zu können.

Zwei Spiele in Arbeit

Derzeit befinden sich gleich zwei Spiele in der Entwicklung. Bei einem Projekt handelt es sich um ein Casual Mobie Game, das noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen soll. Das andere ist laut Aussage von Ellis ein deutlich ambitionierteres Spiel für PC und Mobile, bei dem der Fokus auf Multiplayer liegen soll. Mit dessen Release ist jedoch nicht vor 2019 zu rechnen.

Konkretere Details oder gar Namen zu den beiden Spielen sind bisher allerdings nicht bekannt.

