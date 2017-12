Seit Shenmue 3 überraschend auf der Sony-Pressekonferenz der E3 2015 als Kickstarter-Kampagne angekündigt wurde und erwartungsgemäß Millionen einspielte, war es lange Zeit still um das Action-Adventure. Dann folgte ein erster Trailer, der keinen guten Eindruck bei uns hinterließ. Jetzt veröffentlichten die Produzenten Yu Suzuki und Hiroaki Takeuchi ein neues Video auf Kickstarter, in dem sie auf den aktuellen Stand der Entwicklung eingehen.

Entwickler "zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeit"

Laut Suzuki habe schon die Zusammenstellung des Teams für die Arbeit an Shenmue 3 viel Zeit in Anspruch genommen. Nun sei man mit der Mannschaft aber zufrieden und könne sich den Kernaufgaben widmen.

Dabei empfindet Suzuki die Arbeit mit der Unreal Engine 4 als vorteilhaft, da sie sich effizient nutzen lasse. Zudem ermögliche sie, das Spiel "in einer Grafik-Qualität jenseits unserer ersten Vorstellung" zu realisieren. Producer Hiroaki Takeuchi, der in dem Gespräch als Interviewer auftritt, bestätigt, dass "die Grafik jedes Mal, wenn ich nachsehe, besser wird". Sie sei sogar besser, als das, was Suzuki sich für Shenmue 3 vorgestellt hatte, obgleich sich "manche Dinge natürlich nicht mit Triple-A-Titeln vergleichen lassen".

Die Umstellung auf die grafische Oberfläche der Unreal Engine 4 sei für den Entwickler zudem deshalb schwierig gewesen, da er als Coder daran gewöhnt gewesen sei, alles selbst zu schreiben. Als besondere Herausforderung sah er, die weibliche Protagonistin Shenhua an die neue Technik anzupassen. Endlich seien die Entwickler bei den Animationen und Gesichtsausdrücken an einem Punkt angelangt, den er persönlich gutheißen kann. Er sieht in dem Spiel-Charakter einen wichtigen Teil seines Lebenswerks.

100 Charaktere und Quick Time Events

Im nächsten Gesprächspunkt geht Yu Suzuki auf die Charakter-Vielfalt im neuesten Ableger der Shenmue-Serie ein. In Zusammenarbeit mit einem externen Studio wurde eine ganze Reihe neuer Helden erstellt, am Ende sollen es ganze 100 ins fertige Spiel schaffen.

Im Bezug auf das Kampfsystem soll Shenmue 3 sich von den Vorgängern unterscheiden. Wie genau das aussehen soll, dabei bleibt Suzuki vage. Es soll anders aufgebaut sein, "ein wenig wie ein Puzzle-Spiel, das jeder spielen kann, mit Betonung auf Choreografie." Das Spielerlebnis soll weniger skill-basiert sein, sondern auch auf Cutscenes zurückgreifen und beispielsweise "davon beeinflusst werden, ob man ein bestimmtes Objekt aufgehoben hat". Quick Time Events sind entsprechend auch vorgesehen.

Keine rosigen Aussichten

Im August veröffentlichtes Videomaterial gibt indes wenig Hoffnung auf ein voll ausgereiftes Spiel. Der Trailer zu Shenmue 3 zeigt Spielgrafik, die hoffnungslos veraltet wirkt: Die Animationen sind steif und die starren Gesichtszüge unfreiwillig komisch. Es bleibt für die Unterstützer auf Kickstarter zu hoffen, dass Suzuki mit "zufrieden" nicht den Entwicklungsstand aus diesem Trailer meint.