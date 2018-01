Fast jeder (Hobby-)Sportler verlässt sich beim regelmäßigen Lauftraining auf eine Fitness-App, um das eigene Training besser nachvollziehen zu können. Besonders beliebt ist aktuell die Plattform Strava, die nach eigener Aussage »Millionen von Sportlern auf der ganzen Welt [verbindet] und das sportliche Erlebnis jedes einzelnen Mitglieds [bereichert]«.

Offensichtlich nutzen weltweit auch Soldaten häufig diese App. Das Problem dabei: Die öffentlich zugänglichen Heatmaps, mit denen die App die Laufstrecken ihrer Nutzer dokumentiert, offenbaren anscheinend diverse Details und Daten zu geheimen Militärbasen.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq