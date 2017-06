Skull & Bones - Piratenspiel auch für Einzelspieler mit Story-Kampagne

Das auf der E3 neu angekündigte Piratenspiel Skull & Bones wird nicht nur Multiplayer-Seeschlachten bieten. Auch Einzelspieler dürfen sich darauf freuen, in einer Solo-Kampagne um den Titel als König der Piraten zu kämpfen. Wie unser Kollege Johannes Rohe bereits auf der E3 in Los Angeles von den Entwicklern von Ubisoft erfahren hat, wird das Spiel eine komplette Kampagne bieten, die man auch vollkommen allein spielen kann.

Mehr dazu in unserer Skull & Bones Vorschau: Schatz in Sicht!

Inzwischen hat Ubisoft allerdings noch mehr zum Solomodus verraten. So arbeiten die Entwickler an einem Erzählsystem, das Teil der Einzelspielerkampagne von Skull & Bones sein wird. Und zwar nicht nur in simplen Bot-Matches, sondern mit echten Charakteren.

Originalzitat von Ubisoft:

"We are building a narrative system which is completely integrated in the game and will not be something aside of the multiplayer experience. You will encounter iconic characters and memorable rival pirates. More details about the single player campaign will be shared at a later date."