Skull & Bones - Piratenspiel basiert auf Erfahrungen aus Ghost Recon

Als Vorlage für das auf der E3 2017 neu angekündigte Piratenspiel Skull & Bones diente eigentlich Assassin's Creed 4: Black Flag. Wie Francois Logeais von Ubisoft Singapur nun gegenüber der englischsprachigen Webseite gamesindustry.biz verraten hat, inspirierten aber auch andere Spiele des französischen Weltkonzerns die Entwicklung des neue Titels.

Insbesondere aus dem Ende 2016 eingestellten Free-to-Play-Titel Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms zogen die Entwickler einige Lehren:

"Bei Ubisoft Singapur haben wir durch Ghost Recon Phantoms sehr viel Erfahrung damit, eine starke Verbindung zur Community aufzubauen. Es ist berauschend und es ist etwas, das wir wirklich wollen, weil sehr viel Kraft darin steckt, den Spielern die Werkzeuge zum Erzählen ihrer eigenen Geschichten zu geben - statt sie einfach selbst zu erzählen.



Original-Zitat: At Ubisoft Singapore, we have a lot of experience of having a strong connection with the community via Ghost Recon Phantoms. It is exhilarating, and it is also something we want to do because we think there's a lot of power in giving players the tools to tell their own stories - rather than us doing it."