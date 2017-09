Sky - Neues Spiel der Journey-Macher könnte auch für PC erscheinen

Im Rahmen der Apple Keynote und der Präsentation des iPhone X wurde auch Sky vorgestellt, das neue Spiel der Journey-Macher ThatGameCompany. Das Spiel, das optisch deutlich an Journey erinnert, soll nach einer exklusiven Phase für Apple-Geräte auch für andere Plattformen erscheinen.

Ohne die bisherige Bindung an Sony und nur mit der zeitlichen Exklusivität für Apple stehen die Chancen gut, dass Sky später auch für den PC erscheinen wird. Sky soll noch im Winter 2017 für Apple-Geräte erscheinen. Wann der Exklusivvertrag endet, ist leider nicht bekannt.

Nicht nur optisch erinnert Sky an Journey. Auch das neue Spiel von ThatGameCompany soll ein soziales Multiplayer-Erlebnis werden, das schwer zu beschreiben ist. Journey gilt als Meilenstein und hat nicht nur bei den Kollegen der Gamepro eine 90er-Wertung erhalten, bei Metacritic steht das leider PlayStation-exklusive Spiel bei einer Durchschnittswertung von 92.

Sky is a multi-platform game about giving, first coming to iPhone, iPad and Apple TV #thatskygame https://t.co/klXsY26fFa pic.twitter.com/SJIRdMvkwJ