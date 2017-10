Skyrim - Mod macht Bäume mit echten Fotos als Textur realistischer

Um die Flora von Skyrim etwas lebendiger und authentischer aussehen zu lassen, hat ein Modder und Fotograf einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt und tapeziert in seiner Mod Every Tree Different die Baumlandschaft des RPGs mit echten Fotos. Die Technik, hochauflösende Aufnahmen in Spielen zu verwenden, nennt sich Photogrammetry und kam z.B. bei The Vanishing of Ethan Carter oder auch Star Wars Battlefront zum Einsatz.

"Alle Bäume im Spiel sehen irgendwie gleich aus und das stört für mich die Immersion", sagt der Urheber des Projekts L3st4T. "Fotografieren ist meine Leidenschaft, deshalb habe ich Aufnahmen von Baumstämmen in finnischen Wäldern hinzugefügt. Der nordische Look passt perfekt zu Skyrim".

Das Ergebnis sind über 20 neue Baumstämme mit authentischen Texturen in 4K, L3st4T arbeitet aber bereits an einer kleineren Variante in 2K. Durch Every Tree Different wirkt die Spielwelt von Himmelsrand detailreicher und bietet mehr optische Abwechslung.

Every Tree Different funktioniert allerdings nur mit der Special Edition von Skyrim und nicht mit dem Basis-Spiel. Eine Installations-Anleitung und weitere Infos gibt's auf Nexusmods.

Quelle: PCGamer