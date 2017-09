Skyrim: Special Edition - Am Wochenende gratis spielbar

Auf nahezu allen Plattformen gibt es inzwischen eine spielbare Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Wer das Bethesda-Rollenspiel noch nicht gespielt hat, hat dieses Wochenende die Möglichkeit, es kostenlos ausprobieren zu können. Auf Steam (und Xbox One) gibt es die Special Edition des Titels bis zum kommenden Montag in einer Testversion zum Download.

Die Special Edition beinhaltet alle AddOns und ist die Remastered Version des Grundspiels.

Bei Gefallen gibt es die SE während des Aktionszeitraums zusätzlich einen einem Rabatt von 50 Prozent auf den Originalpreis und kostet 20 Euro statt regulär 40 Euro.

Infos zum Spiel

Skyrim wurde mit mehr als als 200 "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen prämiert, die Skyrim Special Edition erweckt den epischen Fantasy-Meilenstein mit verblüffender Detailfülle zu neuem Leben. Die Special Edition enthält das Spiel samt Add-ons und bietet neue Features wie überarbeitete Grafiken und Effekte, volumetrische Strahlenbüschel, dynamische Tiefenschärfe, Screen Space Reflections und einiges mehr, und gibt auch Konsolenspielern Zugriff auf PC-Mods. Neue Quests, Umgebungen, Charaktere, Dialoge, Rüstungen, Waffen und mehr – dank Mods sind dem Spielerlebnis keine Grenzen gesetzt.

