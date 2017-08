Skyrim: Special Edition - Mod ermöglicht Duelle gegen NPCs

Wenn Sie in dem Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition sich schon mal so richtig über einen NPC geärgert haben, können Sie es ihm jetzt ordentlich heimzahlen - ohne dabei Ihre Ehre zu beschmutzen.

Möglich macht das die neue Modification »Draw - A Duel Mod« von dem Hobby-Entwickler Gobacc. Nach der Installation können Sie jeden beliebigen NPC im Spiel zu einem fairen Duell herausfordern, ohne dass sich Wachen oder andere Charaktere in die Auseinandersetzung einmischen Sollte dabei die Lebensenergie eines der beiden Kämpfer unter die 20-Prozent-Marke fallen, geht er ohnmächtig zu Boden.

Sogar Faustkämpfe sind dank der Mod möglich. Zu diesem Zweck dürfen Sie vor dem Beginn des Duells schlicht und einfach keine Waffen ziehen. Eine kleine Einschränkung gibt es dann übrigens doch: Der NPC muss mit ihrem Helden eine negative Beziehung haben. Somit ist es nicht möglich, Duelle mit den eigenen Begleitern zu beginnen.

Den Download der Mod finden Sie auf der Webseite Nexusmods.com. Oberhalb dieser Meldung gibt es ein Video mit einigen Gameplay-Szenen. Viel Spaß damit!

