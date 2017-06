SNES Mini - Gute und schlechte Nachrichten zur Verfügbarkeit

Das NES Mini war für viele Fans hundsgemeine Neckerei. Es versprach die beliebtesten Retro-Klassiker der Nintendo-Konsole von anno dazumal. Und dann war das Ding schneller vergriffen als ein neues iPhone im Hipster-Ferienlager. Doch damit nicht genug: Nintendo dampfte auch rasch die Produktion ein - es hatte sich flugs wieder »ausgeNESt«. Für das SNES Mini soll sich das ändern. Zumindest teilweise.

Gegenüber GameSpot spricht Nintendo den Lieferengpass der Vorgänger-Minikonsole an: »Wir reden zwar aktuell noch nicht von konkreten Zahlen, aber wir werden deutlich mehr Einheiten des SNES Mini produzieren als vom NES.« Klingt super, allerdings hat das Statement einen Haken. »Der Lieferzeitraum der Super NES Classic Edition ist zur Zeit zwischen 29. September 2017 und dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres angesetzt. Ob die Produktion darüber hinaus fortgesetzt wird, können wir derzeit nicht bestätigen.«

Jetzt kann man natürlich frustriert darüber sein, dass sich die Verfügbarkeit des SNES Mini ähnlich dramatisch entwickeln wird wie beim NES Mini. Größere Stückzahl hin oder her - wenn der Ansturm so ausfällt wie damals, könnten die Preise bei Ebay und Co. erneut innerhalb weniger Monate den Münchner Mietpreisen Konkurrenz machen. Aber wir wollen einfach mal hoffen, dass sich Nintendo diesmal die Flexibilität beibehält, im Zweifelsfall in die zweite Produktionsrunde zu gehen. Oder zumindest zeitnah die Virtual Console für die Switch bereitzustellen, damit die Verlierer auf dem SNES-Basar eine Ausweichmöglichkeit haben.

21 Spiele fürs SNES Mini: Hier die Übersicht, worauf man sich freuen kann