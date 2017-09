Als Nintendo letztes Jahr das NES Mini ankündigte und zur Vorbestellung anbot, war die Retro-Konsole binnen kürzester Zeit vergriffen. Leider wurde kurz danach die Produktion weiterer Einheiten eingestellt, sodass der einzige Weg, ein NES Mini zu erwerben, der überteuerte Kauf bei Privatanbietern blieb.

Nach dem rasanten Ausverkauf des SNES Mini sorgten sich Fans also natürlich umgehend, dass sich das Dilemma des Vorgängers wiederholen könnte. Anscheinend aber zu Unrecht, denn Nintendo hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und bestätigt, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde.

Reggie verspricht ausreichend Konsolen

In einem Interview mit der Financial Times (via Gamespot) bestätigte Nintendo of America President Reggie Fils-Aime, dass die Auslieferungsmenge des SNES Mini im Vergleich zur vorherigen Retro-Auflage "drastisch erhöht" wurde. Der Grund, warum das vorherige NES Mini kaum verfügbar war, lag laut dem Nintendo Chef an einem simplen Grund. Der japanische Konzern habe schlicht die Nachfrage unterschätzt.

Fils-Aime betonte, dass Interessenten eines SNES Mini nicht zu überteuerten Privatangeboten jenseits der offiziellen 79,99 US-Dollar (in Deutschland knapp 90 Euro) greifen sollen. Tatsächlich rangieren aktuelle Angebote auf ebay derzeit zwischen 140 Euro bis 200 Euro. Solltet ihr also scharf auf ein SNES Mini sein, empfiehlt es sich offenbar, auf Nintendo zu vertrauen und darauf zu warten, dass weitere Einheiten der Retro-Konsole ausgeliefert werden.

Das SNES Mini wird am 29. September erscheinen und mit 21 Spiele-Klassikern aufwarten. Welche genau das sind, erfahrt ihr hier.