Es sind wohl ziemlich gemischte Gefühle, welche die verbliebenen Mitarbeiter von CI Games gerade verspüren. Auf der einen Seite verkündete das Studio gerade die Entlassung eines beträchtlichen Teils der Belegschaft, andererseits kommunizierte es auch die Arbeiten an einem neuen Projekt. Zudem hat sich das aktuelle Spiel, Sniper: Ghost Warrior 3 bereits über eine Million Mal verkauft.

Durch den Erfolg schließt CI Games das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 24 Millionen Euro ab und bestätigt zudem profitabel zu sein. Damit dies auch so bleibt, will CI Games jedoch aus den Fehlern der Entwicklung von Sniper: Ghost Warrior 3 lernen.

Nur noch 30 Angestellte

CEO Marek Tyminski bezeichnete die Entscheidung als schwierigste der letzten Jahre und betonte, dass es niemals einfach sei, Kollegen und Freunde zu entlassen, mit denen man über Jahre zusammengearbeitet habe.

Sniper: Ghost Warrior 3 - Screenshots ansehen

Nun will CI Games auf kleinere externe Entwicklerteams setzen und das interne Team bei 30 Angestellten belassen.

Erfreulich wiederum ist, dass im gleichen Atemzug bestätigt wurde, dass diese an einem bisher unangekündigten Taktik-Shooter arbeiten. Weitere Infos zum neuen Spiel stehen jedoch noch aus.

Auch zu einem möglichen Nachfolger von Lords of the Fallen äußerte sich CI Games. Momentan verhandele man mit "mehreren etablierten Studios", um die Arbeiten an dem Titel voranzutreiben. Sollten die Gespräche erfolgreich verlaufen, so hofft Tyminski die Entwicklung in den nächsten Monaten mit einem neuen Partner fortzusetzen. Das Frankfurter Studio Deck 13 war damals Co-Entwickler von Lords of the Fallen, hat aber mit der Entwicklung von The Surge 2 wohl aktuell alle Hände voll zu tun.