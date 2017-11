Sonic Horses - Kultigel macht sich auf Twitter über Lootboxen lustig

Der Twitter-Account des blauen Igels Sonic ist für seine frechen Bemerkungen bekannt. Dieses Mal macht sich Sega hier über Lootboxen lustig.

Kein gelungenes 3D-Comeback mit Sonic Forces? Kein Problem, machen wir doch Sonic Horses daraus! Keine Sorge, beim über Twitter angekündigten Spiel handelt es sich natürlich um einen Scherz.

*Please note Sonic Horses is actually just a series of RNG lockboxes. Each lockbox has 1 of 200 possible tiny horses inside. You can customize your tiny horses with additional tiny accessory RNG lockboxes. Lockboxes awarded after 200 hours of gameplay or for $50 in Sonicbuxx™.