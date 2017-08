Sonic Mania - Always-On-System am PC war nur ein Bug, Patch verfügbar

Die PC-Version des Spiels Sonic Mania erhielt in den letzten Tagen auf Steam eine gehörige Ladung negativer Kritik von Fans und Käufern ab, die sich über die Verwendung des DRM-Tools Denuvo beschwerten. Grund des Ärgers war, dass ausgerechnet ein Retro-Titel wie dieser damit eine dauerhafte Internet-Verbindung (Always-On) erfordert - außerdem, so die Kritik, wurde dieser Kopierschutz im Vorfeld nicht kommuniziert.

Publisher Sega hat nun in einem offiziellen Statement auf die Vorwürfe reagiert und beteuert, dass Sonic Mania von Anfang an als Offline-Spiel geplant gewesen sei und die Bedingung für eine dauerhafte Internetbverbindung keine Absicht gewesen sei. Auch weitere Beschwerde in Bezug auf Controller-Support und andere PC-spezifische Problemen wären in Arbeit:

"Original-Zitat: Like you, we've noticed an error in the Steam store not mentioning the DRM for Sonic Mania. We're fixing that now. Sonic Mania is intended to be played offline and we're investigating reports on that. We're also investigating other issues like controller support, these are all PC specific things that Christian and the team have been working on these last few weeks. Please bear with us while we collate and investigate problems that are being brought to our attention."