Sony 65 Zoll UHD-TV nur 1099€, HP 32 Zoll WQHD-Monitor 28% günstiger - Angebote bei Notebooksbilliger.de

Wenn eines bereits feststeht, dann sind es zahlreiche Konsolendeals zur aktuell laufenden Cyberweek - bereits im vergangenen Jahr verging kaum ein Tag ohne Xbox- oder PS4-Angebot. Damit diese und die neu dazu gekommenden 4K-Konsolen PS4 Pro und Xbox One X nicht an einem alten FullHD-Fernseher verhungern, gibt es diese Woche bei Notebooksbilliger einen passenden Fernseher im Angebot.

Der Sony KD-65XD7505 bietet satte 65 Zoll Diagonale und löst mit UHD adäquat hoch auf. HDR wird natürlich unterstützt, was in zahlreichen Spielen einen sichbaren Unterschied macht. Für Smart-Funktionen setzt Sony auf Android-TV, was die Auswahl kompatibler Apps stark vergrößert. Ein Manko eines derart voluminösen Fernsehers: Die hohen Versandkosten fressen den Angebotsrabatt oft wieder auf. Nicht so bei Notebooksbilliger - wer den Rabattcode SONY-ZAHLT im Warenkorb eingibt, spart die 39,99€ für den Versand. Endlich einmal ein nachvollziehbar benannter Rabattcode..

Sony KD-65XD7505 65 Zoll UHD-Fernseher mit HDR, Android TV für nur 1099€

Weitere Angebote: