Während Microsoft sich vermutlich dieses Jahr voll auf ihre neue Hardware mit der Scorpio konzentrieren wird, erwarten wir auf der Pressekonferenz des japanischen Konzerns Sony, dass der Fokus fast komplett auf den Spielen und exklusiven Titeln liegen wird.

Die Ankündigung einer »PlayStation 5« oder einer neuen Hardware-Iteration wie es bei der PS4 Pro der Fall war, halten wir für fast ausgeschlossen.

Die PlayStation-Pressekonferenz findet am Dienstag, den 13. Juni um 3 Uhr morgens unserer Zeit (12. Juni 18 Uhr Ortszeit) statt. Bei uns können Frühaufsteher und/oder Nachteulen die Show gemeinsam ab 2 Uhr in der Pre-Show mit Michael Obermeier und Christian Schneider verfolgen. Um 3 Uhr schalten wir dann live auf den Stream, den sie im Originalton und unkommentiert verfolgen können. Danach begrüßen Sie unsere beiden Moderatoren mit einem Gast dann wieder zur After-Show.

Wann? Dienstag, 13. Juni

02:00 Uhr - Pre-Show mit Michael Obermeier und Christian Schneider

03:00 Uhr - Sony E3 Pressekonferenz (unkommentiert)

04:00 Uhr - After-Show und Analyse mit Michael Obermeier, Christian Schneider und Tobias Veltin

Wo?

Exklusive Titel & Marken

Der Nachfolger The Last of Us: Part 2 von Naughty Dog zum von Fans und Kritikern hoch gelobten PS3-Spiel The Last of Us wird eine wichtige Rolle spielen, ebenso wird es Neuigkeiten zum nächsten Uncharted-SpinOff Uncharted: The Lost Legacy und dem nächsten God of War geben.

Schlecht für PC-Fans: Die meisten dort gezeigten Spiele, zum Beispiel das neue David-Cage-Projekt Detroit: Become Human, Days Gone oder Spider-Man von Insomniac Games sind exklusive Sony-Titel und werden den Sprung auf den PC in den meisten Fällen wohl nicht schaffen.

Ein Spiel, welches zumindest theoretisch noch für PC kommen könnte hat jedoch bereits abgesagt: Kojimas mystisches Death Stranding wird dieses Jahr nicht auf der E3 sein, auch wenn der Entwickler selber vor Ort sein wird.

Weg mit den leuchtenden Eistüten?

Ein bisschen neue Hardware gibt es aber vielleicht doch zu sehen: Wir rechnen fest mit einer überarbeiteten Version des Virtual-Reality-Headsets »Playstation VR« oder zumindest die Vorstellung von besseren Touch-Controllern, die auf lange Sicht mit Oculus Rift und HTC Vive konkurrieren können.

