Sony Music - Neues Publisher-Label für Indie-Spiele gestartet

Seit dem Verkauf von Sony Online Entertainment (jetzt Daybreak Studios) im Jahr 2015, verfügt der Konzern mit Sony Interactive Entertainment nur über eine einzige Tochtergesellschaft im Bereich Spiele. Jetzt tritt Sony Music Entertainment auf den Plan und geht mit einem eigenen Gaming-Label an den Start.

Ziel des neuen Ablegers mit dem Namen Unties soll es sein, kleinere und unbekanntere Studios und ihre Titel zu fördern, deren Qualität am unüberschaubaren Markt nicht mehr wahrgenommen wird.

Ein Herz für die Kleinen

"Bei Unties wollen wir die Meisterwerke ausgraben, die heutzutage in der großen Spieleflut untergehen und sie so unterstützen, dass mehr Nutzer auf die aufmerksam werden. Wir verbreiten und verkaufen gute Spiele auf verschiedenen Plattformen", so das Statement von Sony Music (vielen Dank für die Übersetzung an die Kollegen bei Gematsu).

Drei der bisher vier angekündigten Spiele bei Unties erscheinen auch für den PC, nämlich das an Advance Wars angelehnte Taktik-Spiel Tiny Metal, das Schwertkampf-Actionspiel Last Standard (Trailer) und das bizarre Mech-Action-Rennspiel Merkava Avalanche (Trailer). Interessante Gemeinsamkeit: Alle drei Spiele waren bei Steam Greenlight. Für PS4 veröffentlicht Unties das Rhythmus-Spiel Deemo Reborn (Trailer).