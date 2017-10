Dass die Entwicklung von Spec Ops: The Line schwierig war, ist mittlerweile gut dokumentiert. Der für seine Antikriegs-Thematik bekannte Shooter war besonders für seinen Autor Walt Williams kräftezehrend, wie auf Twitter kürzlich erneut unter Beweis stellte.

Auf die Frage eines Fans nach einem Nachfolger entgegnete Williams mit deutlichen Worten: »Es war eine brutale, schmerzhafte Entwicklung und jeder, der daran gearbeitet hat, würde lieber Glassplitter kauen, statt noch ein Spiel zu machen. Außerdem hat es sich schlecht verkauft.«

Because it was a brutal, painful development & everyone who worked on it would eat broken glass before making another. Also it didn't sell.