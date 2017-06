Spider-Man: Homecoming - Presseschau: Bisher gute Kritiken

Hier zu Lande müssen wir uns zwar noch bis zum 13. Juli 2017 gedulden, bevor der neue Superhelden-Film Spider-Man: Homecoming in die Kinos kommt. Doch bereits jetzt gibt es die ersten internationalen Kritiken.

Die fallen bisher überwiegend recht positiv aus, so dass der Film bei Metacritic derzeit eine Durchschnittswertung von guten 74 Prozent hat. Bei Rotten Tomatoes kommt das neue Spidey-Abenteuer momentan sogar auf beachtliche 93 Prozent. Größer Ausreißer nach unten ist die Wertung in Höhe von 50 Prozent des Hollywood Reporter. Hier die bisher bekannten Wertungen in der Übersicht: