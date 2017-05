Spider-Man - Internet lacht über das neue Poster mit Spidey und Iron Man

Am 13. Juli kommt der neue Spidey (gespielt von Tom Holland) mit seinem ersten Solo-Abenteuer Spider-Man: Homecoming in die Kinos. Neben einem neuen, dritten langen Trailer veröffentlichte das Filmstudio Sony auch ein neues Filmposter.

Mit den ersten Reaktionen der Fans via Twitter auf das neue Poster hat Sony sicherlich nicht gerechnet, denn so richtig begeistert ist man nicht. Vielmehr macht man sich über das doch recht überfrachtete Poster lustig.

Schließlich sind darauf so ziemlich alle wichtigen Charakteren aus dem Film abgebildet, allen voran natürlich Spider-Man, Iron Man (Robert Downey Jr.), Schurke Vulture (Michael Keaton) bis hin zu Happy Hogan. Ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass Iron Man einen prominenteren Platz als Spider-Man auf dem Poster einnimmt.

Dementsprechend fallen auch die vielen Kommentare und nicht ernst gemeinten alternativen Design-Vorschläge zahlreicher Fans aus:

Whoa guys, I'm starting to think that Iron Man might show up in this #SpiderManHomecoming movie. pic.twitter.com/PlCTtsTn0N — Brian Altano (@agentbizzle) May 24, 2017

Hey Steve, which is the Spiderman poster file you want sent to print, is it SpideyFinal or SpideyRoughLayoutDONOTSEND.psd? pic.twitter.com/yLk4DIC0Gw — HappyToast ? (@IamHappyToast) May 24, 2017

I'll be honest: I tried to improve the very busy SPIDER-MAN HOMECOMING poster, and I no longer know where the original ends and mine begins pic.twitter.com/Sazywe9gwh — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 24, 2017

I don't think they got their point across well enough with the new Spider-Man poster so I made a few changes pic.twitter.com/ZjnzmK3xmY — Caleb D. Thompson (@NessMudkip) May 24, 2017

So brave for Sony/Marvel to let a first-year design student use Photoshop Elements to design their latest SPIDER-MAN: HOMECOMING poster. pic.twitter.com/JMXbB7b2Dm — David Chen (@davechensky) May 24, 2017