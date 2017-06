Spider-Man - Neue witzige Clips mit Spidey und Iron Man

Zum baldigen Kinostart des neuen Spider-Man-Films gibt es inzwischen diverse neue Clips und Videos zur Marvels Comic-Verfilmung.

Passend zu den NBA-Finals zeigt ein neues witziges Video zahlreiche NBA Basketballs-Stars neben Tony Stark (Robert Downey Jr.) , Happy Hogan (Jon Favreau), Spidey (Tom Holland) und Stan Lee höchstpersönlich.

Spideys neuer High-Tech-Anzug von Tony Stark

Bekannterweise spendiert Tony Stark (Robert Downey Jr.) dem jungen Peter Parker (Tom Holland) seinen neuen High-Tech-Anzug, den der junge Superheld Spidey bereits in den ersten Trailer ausprobieren durfte. Was sonst noch so alles in dem Anzug steckt, zeigt anschaulich ein neues Video zum Film - inklusive einer neuen und hilfreichen künstlichen Intelligenz ähnlich wie Iron Mans JARVIS.

Der junge Spidey muss als neuer Superheld noch einiges lerben und so hat sein Mentor Tony Stark eine Art Kindersicherung in den Anzug eingebaut, die dem übereifrigen Peter Parker noch einige Spielereien versperrt. Davon ist dieser natürlich wenig begeistert und wird im Film mit allen Mitteln versuchen, diese eingebaute Sperre zu überwinden.

Spider-Man ab Juli im Kino

Spider-Man: Homecoming als erstes Solo-Abenteuer mit Tom Holland als jungen Spidey trifft am 13. Juli 2017 in den deutschen Kinos ein.

Zur weiteren Besetzung gehören Zendaya Coleman als Michelle, Tony Revolori als Flash Thompson, Marisa Tomei als Tante Mary und Donald Glover. Als Gegenspieler sind Michael Keaton als Vulture, Michael Chernus als Tinkerer und Bokeem Woodbine als Shocker dabei. Die Regie führt Jon Watts.