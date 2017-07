Spider-Man - Witziges Video mit Tony Stark könnte der Film-Anfang sein

In Kürze geht mit Spider-Man: Homecoming das erste Soloabenteuer des jungen Spidey (Tom Holland) an den Start. Passend dazu wurde jetzt ein neues und witziges Video veröffentlicht, dass eigentlich ein Vlog von Peter Parker selbst ist.

Den knapp 4-Minuten langen Clip hat Peter Parker mit seiner Handykamera selbst aufgenommen und begleitet den jungen Superheld von seinem ersten Einsatz in Captain America 3: Civil War neben den vielen anderen Avengers bis hin zu der Szene, wie er seinen neuen Hightech-Anzug von Tony Stark erhält. Ob das Video so auch im Kinofilm zu sehen ist, wird sich zeigen.

Marvel-Chef verspricht 5 Spidey-Einsätze im MCU

Inzwischen hat Marvel-Chef Kevin Feige in einem Interview mit der Toronto Sun über den neuen Spider-Man-Film gesprochen und bestätigt noch einmal den Einsatz des jungen Spidey in den kommenden fünf Marvel-Filmen. Ob er darüber hinaus ebenso ins Marvel Cinematic Universe gehören wird, ist weiterhin noch offen. Schließlich wurde eine neue Trilogie angekündigt, jedoch wird der dritte Spider-Man Film von Kevin Feige mit keinem Wort erwähnt.

"Wir planen eine Geschichte, die fünf Filme umfasst: Civil War, Homecoming, Infinity War, Avengers 4 und Homecoming 2, wie auch immer der Film heißen wird, werden eine spannende fünfteilige Reise für Peter Parker. Genauso wie Civil War sich direkt auf den Anfang von Homecoming und Peters Gefühlswelt auswirkt, als er wieder an die High School zurückkehrt, werden sich auch die beiden Avengers-Filme ihre Spuren hinterlassen, wenn er die High School fortsetzt.



Die ursprünglich geplante 22 Filme umfassende Geschichte (MCU Phase 1-3) endet mit Avengers 4 im Mai 2019. Zwei Monate später ist es Peter Parker (in Spider-Man 2), der uns die Nachwirkungen und den zukünftigen Weg zeigt."

Spider-Man 3 nicht im MCU?

Schon in einem früheren Interview erklärte Kevin Feige, dass Spider-Man 2 der Beginn von Phase 4 des Marvel Cinematic Universe darstellt. Darin soll es gerüchteweise kein Wiedersehen mit Iron Man geben, stattdessen wird ein anderer Avengers an der Seite des jungen Spidey mitspielen. Ob das stimmt und wer es sein wird, ist noch offen. Auch ist weiterhin unklar, ob Marvel und Sony auch den geplanten dritten Spidey-Film mit Tom Holland gemeinsam drehen werden.

Mehr dazu: Marvel-Chef äußert sich über den Venom-Film als Spider-Man Spin-off

Spidey im Kino

Spider-Man: Homecoming geht am 7. Juli in den US-Kinos an den Start. In den deutschen Kinos startet der Film am 13. Juli.

Zur Besetzung gehören außerdem Marisa Tomei als Tante May, Robert Downey Jr. als Tony Stark, Jon Favreau als Happy Hogan und Michael Keaton als Oberschurke Vulture.

Das Sequel Spider-Man: Homecoming 2 ist schon jetzt für den 4. Juli 2019 in den deutschen Kinos angekündigt. Wann der geplante dritte Film schließlich in die Kinos kommt, steht noch aus.