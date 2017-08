Die Hipster unter uns fanden Piraterie wahrscheinlich schon cool, als Blackbeard lediglich einen Schnurri trug. Aber rein auf Spiele bezogen brachte das aufkommende Internet in den 90ern eine kultige Ära skurriler Bootlegs, Roms und virusbefallener Müll-Software hervor. Genau dieses Zeitalter nimmt das kostenlose Download-Spiel b00tl3g kr3w teils satirisch, teils nostalgisch auf die Schippe.

b00tl3g kr3w wurde im Rahmen des Awful Summer Jam 2017 vom selben Entwickler (marbenx) ins Leben gerufen, der auch das abgedrehte Shower With Your Dad auf Spieler losließ. Die eigentliche Spielumgebung besteht im Prinzip aus einem altmodischen Desktop, auf dem man seinen IRC-Client startet, Bootleg-Roms von Konsolenspielen wie Sonic the Hedgehog und Super Mario herunterlädt und die Dinger ausprobiert. Im Anschluss muss man die Rom-Hacks hochladen.

Fokus auf Konsole

Jedes gecrackte Spiel wurde als kleine, skurrile Abwandlung des jeweiligen Originals umgesetzt - Sonic ist beispielsweise einfach ein richtiger Igel und kein blaue Läufer. Entsprechend rammt er seine Loopings auch stumpf über den Häufen, statt elegant daran hochzurennen.

Das Ganze beschränkt sich vor allem auf Konsolen-Roms. Wir wünschen uns einen Nachfolger, in dem man Disketten auf dem Pausenhof schieben muss. Haben wir natürlich selbst nie gemacht, aber man hört ja so einiges. Auf der offiziellen Seite können Sie das Spiel kostenlos herunterladen - dabei handelt es sich tatsächlich um die Vollversion, ganz ohne Viren.

