Am 5. Februar veröffentlichen die Entwickler von Offworld die Alpha 10 für den Taktik-Shooter Squad. Das Update wird für alle Spieler als Download zur Verfügung stehen. Auf der offiziellen Webseite des Spiels heißt es, dass das Gameplay sich mit der Alpha 10 stark verändern wird. Die Animationen wurden grundlegend überarbeitet, was nicht nur optisch, sondern auch spielerisch Einfluss nimmt.

So wird es länger nun dauern, aus dem Sprint mit der Waffe anzuvisieren. Das sorgt dafür, dass sich die Gefechte realistischer anfühlen. Jemand der in kniender Position ist, hat so einen Vorteil gegenüber dem, der in Bewegung ist. Außerdem dauert es nun auch länger sich auf den Bauch zu legen und man kann währenddessen nicht anvisieren. Des Weiteren ist es möglich, gebückt zu sprinten.

Auch neu ist die Kletter-Funktion, mit der kleinere Mauern überwunden werden können, was mehr Spielraum zum Bewegen verschafft. Spieler können auch Fahrzeuge nutzen, um über sie an vorher unerreichbare, höhere Orte zu klettern.

Änderungen am Waffenhandling & neue Klasse

Das Waffenhandling soll sich flüssiger und realistischer anfühlen. Die Länge der Waffe wird dabei eine Rolle spielen, wie man sich durch enge Räume manövrieren kann. Mit größeren Kalibern kann man somit in Häusern schwerer zielen als zum Beispiel mit einer Pistole.

Mit dem Machine Gunner ist eine neue Klasse ins Spiel eingefügt worden. Wie der Name vermuten lässt, ist er mit größeren Maschinengewehren ausgerüstet und sorgt mit seinem Sperrfeuer dafür, die Gegner auf Distanz zu halten.

Weitere Anpassungen wurden bei den Zielfernrohren, Visieren und Vehikeln vorgenommen. Eine Übersicht über alle Neuerungen könnt ihr auf der offiziellen Webseite sehen.

