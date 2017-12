Star Citizen - Alpha-Update 3.0 geht heute live

In einer erneut beeindruckenden, einstündigen Demo, hat Entwickler Cloud Imperium Games gestern Abend endlich neue Infos zur Singleplayer-Kampagne von Star Citizen, Squadron 42, veröffentlicht. Auf die Spezialausgabe der wöchentlichen Around the Verse-Show gehen wir in Kürze in einem ausführlichen Artikel ein.

Star Citizen: Die Geburt eines Universums (GameStar Plus)

Star Citizen Alpha 3.0: Versprechen gehalten

Wie wir schon in den vergangenen News zu Star Citizen vermutet haben, veröffentlicht CIG pünktlich zu den Feiertagen das Alpha-Update 3.0. In einem Holiday-Newsletter kündigte das Team an, 3.0 heute (in unserer Zeitzone voraussichtlich im Laufe des Abends) auf die Live-Server spielen zu wollen. Nachdem gestern bereits alle Unterstützer für den Testserver freigeschaltet wurden, kommt CIG damit seinem Versprechen nach, in diesem Jahr Update 3.0 zu veröffentlichen.

Wie die Testserver-Patchnotes verraten, ist das Update extrem umfangreich und beinhaltet neben drei Monden, einem Planetoiden und einer neuen Landezone auch sehr viele grundlegende Funktionalitäten. Dazu zählt das Item 2.0-Interaktionssystem, die Simulation von Stamina und Sauerstoffversorgung, Fracht, neue Missionen und vieles mehr.

Live-Release trotz vieler Baustellen

Allerdings ist die Performance noch längst nicht perfekt und fällt - obwohl schon deutlich besser als noch vor zwei Wochen - manchmal noch auf einstellige FPS-Zahlen. Teilweise hängt flüssiges Spielen stark vom Server ab, den man erwischt. Viele Optimierungen sind allerdings noch gar nicht drin und sollen erst mit den nächsten Patches folgen. Dazu gehört beispielsweise der neue Netcode und das Objectcontainer-Streaming.

Das bedeutet: Es bleibt immer noch bei einer Alpha- bzw. einer frühen Early Access-Version. Performance-Probleme, Abstürze und Bugs sind weiter an der Tagesordnung. Allerdings sollen wohl alle Features enthalten sein, ein Teil des Teams wird also die nächsten Tage und Wochen hauptsächlich mit der Verbesserung der Spielerfahrung (Bugfixing und Polishing) verbringen.

Auch interessant: Star Citizen - Gigantismus mit Plan (GameStar Plus)

Polishing, Panzer & Rabatte

Neue Features sollen ab jetzt in einem ungefähr dreimonatigen Rhythmus kommen. In der Zwischenzeit wird an der Funktionalität geschraubt. Wer keine Geduld dafür hat und nur eine relativ niedrige Frustschwelle besitzt, sollte unbedingt noch einige Zeit warten. Über den Zustand und die Spielbarkeit der Star Citizen-Alpha werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Im Rahmen des Holiday-Streams gestern Abend wurde außerdem eine Rabattaktion auf Star Citizen angekündigt. Darüber hinaus gibt es mit dem Tumbril Nova ein neues Fahrzeug im Konzept-Verkauf: Dabei handelt es sich um einen massiven, sehr großen Kampfpanzer, der nur in wenige, wirklich große Schiffe passt (beispielsweise die Fregatte Idris). Künftige Bodenfahrzeuge sollen übrigens wieder deutlich kleiner werden.

