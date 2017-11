Star Citizen - Das neue Schnellreisesystem im Detail vorgestellt

Die CitizenCon ist nun schon zwei Wochen her und die Beobachter des Megaprojekts Star Citizen haben die massive Info-Flut der Veranstaltung mittlerweile halbwegs verdaut. Der nächste große Fixpunkt für die Community ist der Feiertags-Livestream im Dezember, auf dem wir endlich wieder neue Infos (und bewegte Bilder!) zur Singleplayer-Kampagne Squadron 42 erwarten dürfen.

Einzelne Baustellen-Bereiche im Burndown

Darüber hinaus warten wir alle gespannt auf die Veröffentlichung von Update 3.0, das wir aber nicht vor Dezember erwarten. Dafür sind noch zu viele Baustellen offen, auch wenn die aktuelle Burndown-Folge im Around the Verse-Video erneut gute Fortschritte zeigt.

So wurden die Shop-Kiosks auf Feedback der Evocati-Tester überarbeitet, größer und komfortabler gestaltet und jedem einzelnen existierenden Geschäft angepasst. Die Arbeiten daran sind offenbar fast fertig.

Bei den Missionen arbeiten die Entwickler weiter an der Implementierung zusätzlicher Animationen. Die Raumschiffe verursachen immer mal wieder merkwürdige Bugs, bei denen beispielsweise für alle Spieler auf dem Server das Licht ausgeht oder die Charaktere verschwinden. Aktuell sind hier noch sieben Bugs zu bewältigen.

Fortschritte bei der Performance

Große Fortschritte scheint die Abteilung Performance zu machen. Einem mittlerweile bestätigten Leak von Mitte der Woche zufolge, testete die Evocati-Gruppe 60 Spieler pro Server (aktuell sind nur 24 möglich). Dabei sollen durchschnittlich 30 FPS erreicht worden sein, was eine erhebliche Performance-Steigerung bedeutet.

Wenn wir in Betracht ziehen, dass die richtig großen Verbesserungen an Netzwerk und Netcode erst nach Update 3.0 kommen sollen, sind das großartige Neuigkeiten. Schließlich ist die Performance aus unserer Sicht der Haupt-Risikofaktor des ganzen Projekts.

Quantum Travel im Detail

Im Feature-Teil des neuen Videos wird die überarbeitete Schnellreise-Mechanik Quantum Travel im Detail vorgestellt. Aufmerksame Beobachter haben die neuen grafischen Effekte bereits auf der Keynote-Demo der CitizenCon 2017 gesehen, als der Pilot der Aurora in einer rund achtminütigen Reise vom Stadtplaneten ArcCorp zum Industrieplaneten Hurston flog.

Vor der Überarbeitung funktionierten die Reise-Sprünge relativ simpel: Die genaue Entfernung wurde gemessen, das Raumschiff ging in Quantum Travel über und kam nach kurzer Zeit am Zielort an. Doch Cloud Imperium Games mag offenbar keine simplen Sachen. Auch die Schnellreise muss dynamisch sein, Abstände in Betracht ziehen und zur Gesamtatmosphäre des Universums beitragen.

Dynamische Schnellreise

Zu diesem Zweck werden Entfernungen unterschiedlich gewichtet. Kürzere Distanzen werden beispielsweise mit einer langsameren Schnellreise überbrückt, als weite Distanzen. Das liegt daran, dass ein Schiff nur ab einer bestimmten Entfernung die Maximalgeschwindigkeit erreicht.

Schiffe beschleunigen in einer »dramatischen« Kurve: Erst nehmen sie Fahrt auf, dann gehen sie in den (grafischen) Schnellreise-Tunnel über. Das wird durch grafische Effekte (unterschiedliche Hitze-Effekte an der Front) deutlich gemacht, die im Höhepunkt in den Eintritt in den Quantum Travel-Tunnel münden.

Als Beispiel wird mehrmals der Spannungsbogen angeführt, der im Film »Zurück in die Zukunft« nachzuvollziehen ist: Der DeLorean beschleunigt auf 88 M/PH und führt dann den Zeitsprung aus. In Star Citizen soll eine Schnellreise einen ähnlich dramatischen Effekt haben und so zur perfekten Atmosphäre beitragen. Die grafisch äußert hübschen Partikeleffekte sollen das adäquat untermalen.

