Star Trek: Discovery - Jonathan Frakes ist zurück im Star-Trek-Universum

Zum Start der neuen Serie Star Trek: Discovery im Herbst kündigt ein alter Bekannter seine Rückkehr ins Star-Trek-Universum an: Jonathan Frakes, bekannt als Commander William T. Riker aus der Serie Star Trek: The Next Generation, mischt auch in der neuen Star-Trek-Serie mit.

Jonathan Frakes dreht neue Star-Trek-Serie

Jedoch nicht etwa als Schauspieler vor der Kamera, sondern als Regisseur. Er wird laut den Showrunnern Gretchen J. Berg und Aaron Harberts (via EW) eine der Folgen der neuen Serie in Szene setzen. Mehr wollte er dazu aber noch nicht verraten.

Und damit kennt sich Jonathan Frakes bereits bestens aus, schließlich hat er die beiden Star-Trek-Filme Der erste Kontakt (1996) und Der Aufstand (1998) fürs Kino gedreht und auch bei den Serien Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, Star Trek: Deep Space Nine und Star Trek: Raumschiff Voyager zeigte er sich als Regisseur für einige Episoden verantwortlich.

Bis heute arbeitet er hauptsächlich als Regisseur für verschiedene Serien, wie Navy CIS: L.A., Burn Notice, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und Roswell.

Star Trek: Discovery ab September auf Netflix und CBS

Die von Fans schon mit Spannung erwartete neue Serie Star Trek: Discovery feiert am 25. September Premiere auf dem US-Sender CBS und ist hierzulande über den Streaming-Dienst Netflix nur wenige Stunden später ab dem 26. September abrufbar.

Zu Besetzung gehören Jason Isaacs als Captain Lorca, Sonequa Martin-Green als First Officer Michael Burnham, James Frain als Spocks Vater Sarek, Doug Jones als Lt. Saru, Michelle Yeoh als Captain Georgiou der USS Shenzhou, Anthony Rapp als Lt. Stamets, Maulik Pancholy als Dr. Nambue, Shazad Latif als Lieutenant Tyler, Terry Serpico als Admiral Anderson, Rekha Sharma als Commander Landry, Sam Vartholomeos als Ensign Connor, Mary Wiseman als Kadettin Lily, Chris Obi als Klingone T'Kuvma, Mary Chieffo als Klingone L'Rell, Kenneth Mitchell als Klingone Kol und Rainn Wilson als Harry Mudd (bekannt aus der Original-Serie).

