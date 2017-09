Star Trek: Discovery - Produzent enthüllt neue Details zum Klingonenschiff

In wenigen Tagen geht die neue Serie Star Trek: Discovery an den Start und führt uns zurück an den Beginn des Star-Trek-Universums von Gene Roddenberry. Die Serie spielt 10 Jahre vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (1966-1969) mit Captain Kirk und Spock.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Konflikt der Sternenflotte mit den Klingonen. Vor allem das neue Design der aus den vielen Star-Trek-Serien bekannten Klingonen sorgte bei den Fans schon im Vorfeld für reichlich Diskussionen.

Jetzt meldet sich der Produzent der Serie, Ted Sullivan, in einem Interview (via TrekCore) zu Wort und enthüllt weitere Details zu den neuen Klingonen und vor allem ihrem Raumschiff, dass in den ersten Trailern zu sehen war.

Das besagte Raumschiff des Klingonen-Anführers T'Kuvma (gespielt von Chris Obi) wird auch als Sarkophag-Schiff benannt.

"Es ist ein 200 Jahre altes Schiff. Diese Gruppe von Klingonen hat einen Weg zurück zu einer einfachen Lebensart gefunden. Sie sehen anders aus, tragen Rüstungen, die 200 Jahre alt sind, und haben kein Haar.



Ihr Anführer führt dieses Haus (des T'Kuvma) nach den Regeln des Kahless, dem klingonischen Messias. Und er bezeichnet sich selber als die Wiedergeburt dieses Messias. In der Vergangenheit haben sich die Klingonen nichts aus ihre Toten gemacht - sie sind nicht wie Marines. Aber diese Klingonen machen sich etwas aus ihnen.



Die Außenseite ihres Schiffes ist mit tausenden von Särgen bedeckt. Einige sind 300 Jahre alt, andere nur zwei Tage. Eine Treppe hinunter ist ein Raum, wo sie die Toten vorbereiten; dann werden die Särge hinaufbefördert und außen festgemacht."

Mit der Bemerkung, dass die Klingonen sich nichts aus ihren Toten gemacht haben, bezieht sich Ted Sullivan beispielsweise auf die Folge Worfs Brüder aus der Serie Star Trek: The Next Generation. Darin wird ein Krieger ins Totenreich St-Vo-Kor mit einem Brüllen begleitet. Am Leichnam selbst haben die Klingonen jedoch kein Interesse mehr, im Gegensatz zu T'Kuvma und seinem Volk in der neuen Serie, die der Aussage nach die toten Krieger konservieren.

Die Ausrüstung der Sternenflotte & der Klingonen

Zum baldigen Serien-Start von Star Trek: Discovery am 24. September auf dem US-Sender CBS und für Deutschland am 25. September auf Netflix, stellt ein weiteres Video zur Serie die Ausrüstung der Sternenflotte und den Klingonen ausführlich dar.

