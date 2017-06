Star Trek: Discovery - Serie: Produzent bestätigt zahlreiche Cameo-Auftritte

Vor einigen Woche ist der erste richtige Trailer zur neuen Serie Star Trek: Discovery eingetroffen und bestätigt nicht nur einen Starttermin im Herbst, sondern wirft auch einen ersten Blick auf die Besetzung und die Raumschiffe.

Mehr zur Serie: Star Trek: Discovery - Neue Crew, falsches Schiff und offene Fragen

Im Gespräch mit dem US-Magazin Collider spricht Produzent Alex Kurtzman (Regisseur von Die Mumie mit Tom Cruise) nun über die neue Star-Trek-Serie und verrät, warum bereits mehrfach der Starttermin verschoben werden musste und was es mit den vielen angekündigten Cameo-Auftritten auf sich hat.

Produktion verzögerte sich mehrfach

Für den US-Sender CBS bedeutet die neue Serie einen wichtigen Schritt im Star-Trek-Franchise, schließlich handelt es sich dabei um die erste Serie seit mehr als 10 Jahren, die auf Sendung gehen wird - nach Star Trek: Enterprise (2001-2005) mit Scott Bakula als Captain Jonathan Archer.

Dementsprechend groß ist auch der Druck beim US-Sender, alles richtig machen zu wollen. Vor zwei Jahren wurde erstmals die neue Serie Star Trek: Discovery angekündigt und wird voraussichtlich erst diesen Herbst an den Start gehen. Zuvor wurde der Termin mehrfach verschoben, nicht zuletzt auch weil Autor, Produzent und Showrunner Bryan Fuller die Produktion für eine andere Serie (American Gods) wieder verlassen hatte.

Als Grund für die massive Verschiebung des Serien-Starts gibt Produzent Alex Kurtzman an, dass man nicht zu früh und voreilig etwas veröffentlichen wollte. So ließ der Sender den Termin offen, um damit den Druck zu nehmen und die beste Version der Serie an den Start zu schicken. Schließlich ist »Star Trek zu wichtig für uns alle«, meinte Kurtzman.

Zahlreiche Cameo-Auftritte in der neuen Serie?

Derzeit entsteht die 5. Episode von insgesamt 15 Episoden der ersten Staffel, bestätigt Kurtzman und zeigt sich von dem bisherigen Ergebnis begeistert.

Vor allem sei das Interesse an der neuen Star-Trek-Serie enorm, bestätigt er. Nicht nur bei den vielen Fans vor dem Bildschirm, auch zahlreiche prominente Star-Trek-Fans möchten gerne den ein oder anderen Gastauftritt in der Serie haben.

"»So viele Schauspieler sind Fans. Wir haben eine riesige Namens-Liste erhalten mit dem Hinweis, diese Menschen möchten alle unbedingt in Star Trek mitspielen. Es ist unglaublich.«"

Wer nachher tatsächlich mit einem Cameo-Auftritt in den einzelnen Folgen zu sehen sein wird, wollte er aus verständlichen Gründen noch nicht verraten.

Star Trek: Discovery ab Herbst auf CBS und Netflix

Die neue Serie spielt rund zehn Jahre vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (Star Trek) mit Captain James T. Kirk.

Zur Besetzung gehören Jason Isaacs als Captain Lorca, Doug Jones als Lt. Saru, Anthony Rapp als Lt. Stamets, Maulik Pancholy als Dr. Nambue, Shazad Latif als Lieutenant Tyler, Terry Serpico als Admiral Anderson, Rekha Sharma als Commander Landry, Sam Vartholomeos als Ensign Connor, Mary Wiseman als Kadettin Lily, Chris Obi als Klingone T'Kuvma, Mary Chieffo als Klingone L'Rell, Kenneth Mitchell als Klingone Kol und Rainn Wilson als Harry Mudd (bekannt aus der Original-Serie).

Star Trek: Discovery geht im Herbst auf dem US-Sender CBS und zeitgleich in Deutschland auf Netflix an den Start. Ein genauer Start-Termin wird noch bekannt gegeben.