Star Trek: Discovery - Start-Datum der neuen Sci-Fi-Serie auf CBS und Netflix bekannt

Jetzt steht es endlich fest: Am 24. September 2017 schickt der US-Sender CBS seine neue Serie Star Trek: Discovery nach einigen Verschiebungen endlich an den Start. In Deutschland und der Rest der Welt (außer USA und Kanada) können Star-Trek-Fans die neue Serie ab dem 25. September auf Netflix abrufen.

Star Trek: Discovery - Neue Crew, falsches Schiff und offene Fragen

Jedoch wird es in der Hälfte der Staffel eine Pause geben: Die neuen Folgen gehen immer montags auf Netflix an den Start, bis zum 6. November. Dann folgt eine mehrwöchigen Winterpause und erst im Januar 2018 geht es mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel weiter. Insgesamt umfasst die erste Staffel 15 Episoden.

Besetzung der neuen Star-Trek-Serie

Die Serie spielt rund zehn Jahre vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (Star Trek) mit Captain James T. Kirk. Dabei verbinden sämtliche Folgen eine durchgehende Handlung.

Zur Besetzung gehören Jason Isaacs als Captain Lorca, Doug Jones als Lt. Saru, Anthony Rapp als Lt. Stamets, Maulik Pancholy als Dr. Nambue, Shazad Latif als Lieutenant Tyler, Terry Serpico als Admiral Anderson, Rekha Sharma als Commander Landry, Sam Vartholomeos als Ensign Connor, Mary Wiseman als Kadettin Lily, Chris Obi als Klingone T'Kuvma, Mary Chieffo als Klingone L'Rell, Kenneth Mitchell als Klingone Kol und Rainn Wilson als Harry Mudd (bekannt aus der Original-Serie).