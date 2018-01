Zum heutigen Start von Star Trek: Discovery mit den neuen Folgen der ersten Staffel liefert Produzent Aaron Harberts (via Slashfilm) bereits einen kleinen Ausblick auf die zweite Staffel.

Selbstverständlich geht er nicht auf die Inhalte der noch ausstehenden Folgen der ersten Staffel ein. Vielmehr äußerte er sich allgemein und verspricht den Fans künftig mehr klassische Star-Trek-Themen in Staffel 2:

"Die zweite Staffel wird keine Kriegsstaffel. Wir befinden uns hier in einer sehr interessanten Zeit, zehn Jahre, jetzt neun Jahre vor der Originalserie. Es gibt eine Menge Dinge in TOS, worauf wir verweisen möchten und wir versuchen dies noch zu entschlüsseln. Die nächste Staffel wird mit Dingen vollgepackt sein, das wir schon in der ersten machen wollten.



Diesmal haben wir mehr Zeit, also werden wir auch so Dinge wie Außenmissionen, neuere Planeten sowie Geschichten haben, die eher wie eine Allegorie aufgebaut sind - wie es die Leute bei Star Trek lieben."