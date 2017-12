Während die Fans über den neuen Star-Wars-Film heiß diskutieren, geht der Erfolgskurs von Episode 8: Die letzten Jedi weiter.

Der Kinofilm führt weltweit die Charts an und konnte inzwischen satte 892 Mio. Dollar weltweit einspielen. Noch ist der Film nicht in allen Ländern angelaufen, so dass die Eine-Milliarde-Marke sicherlich in wenigen Tagen geknackt werden kann.

Regisseur Rian Johnson ermöglichte zahlreichen bekannten Stars und Filmemachern eine Gastrolle in seinem Film, wie schon sein Vorgänger J.J. Abrams in Episode 7. Inzwischen füllt sich die Liste der bekannten Cameo-Auftritten weiter.

Star Wars - Cameo-Auftritte: Diese Stars sind dabei, sogar ein Hund spielt mit

Luke-Darsteller Mark Hamill enthüllt nun, dass auch seine drei Kinder Nathan, Griffin und Chelsea Hamill im neuen Sternenkriegabenteuer mitspielen durften. Anscheinend gehörten sie zur Rebelleneinheit. Der Schauspieler bedankte sich via Twitter noch einmal beim Regisseur, dass die Szenen der drei Hamill-Kinder nicht der Schere zum Opfer fielen und lieferte auch gleich die entsprechenden Bilder mit.

Übrigens hatte Mark Hamill selbst einen Cameo-Auftritt im Film inne. So übernahm er die Stimme eines gewissen Dobbu Scay, ein Alien in Canto Bight, der den kleinen Droiden BB-8 irrtümlich für einen Spielautomaten hielt.

Thanks for not letting @NathanHamill @GriffinHamill & @chelseahamill wind-up on #TheLastJedi cutting-room floor @rianjohnson! And for allowing my one directorial note: "Pop-up FASTER or Oscar'll block ya!" on the 2nd & final take. #MyKidsCoolCameoAsRebelScum pic.twitter.com/TVRVE5lwHf